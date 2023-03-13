HSBC приобрел за £1 британскую «дочку» Silicon Valley Bank

"Британское подразделение Silicon Valley Bank было продано сегодня HSBC. Штаб-квартира HSBC находится в Лондоне, это крупнейший банк в Европе и одна из крупнейших организаций в мире по оказанию банковских и финансовых услуг, которая глобально обслуживает 39 млн клиентов. Клиенты SVB в Великобритании смогут с сегодняшнего дня иметь доступ к своим вкладам и банковским услугам в обычном режиме", - отмечается в сообщении. Сообщается, что сделка была осуществлена при содействии Банка Англии.