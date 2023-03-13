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46 минут назад

HSBC приобрел за £1 британское подразделение Silicon Valley Bank

ТАССиещё 1

Банк HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Минфином Соединенного Королевства.

HSBC приобрел за £1 британскую «дочку» Silicon Valley Bank
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Британское подразделение Silicon Valley Bank было продано сегодня HSBC. Штаб-квартира HSBC находится в Лондоне, это крупнейший банк в Европе и одна из крупнейших организаций в мире по оказанию банковских и финансовых услуг, которая глобально обслуживает 39 млн клиентов. Клиенты SVB в Великобритании смогут с сегодняшнего дня иметь доступ к своим вкладам и банковским услугам в обычном режиме", - отмечается в сообщении. Сообщается, что сделка была осуществлена при содействии Банка Англии.

Сам HSBC сообщил, что приобрел подразделение банка за £1.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

Позже стало известно, что британское подразделение банка SVB также начнет процедуру банкротства. На этом фоне главы более 250 технологических компаний в Великобритании написали совместное письмо министру финансов Джереми Ханту с тем, чтобы в возникшую ситуацию вмешалось правительство и это не привело к закрытию многих британских стартапов.

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