Ozon договорился о строительстве крупного склада в Москве

PST Development построит для интернет-ритейлера Ozon логистический комплекс общей площадью около 130 тысяч квадратных метров в Ватутинках в новой Москве, сообщила газета "Ведомости".
Новый складской комплекс займет 17,7 гектара рядом с деревней Пенино.
По словам представителя Ozon, комплекс планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, после окончания строительства компания возьмет его в долгосрочную аренду.
PST Development специализируется на строительстве складов и объектов торговой недвижимости. В ее портфеле – распределительные центры "Магнита" в Тольятти и "Пятерочки" в Великом Новгороде, гипермаркеты "Лента" в Казани и Орске. Генеральным директором и бенефициаром компании является бизнесмен Гайк Оганян.