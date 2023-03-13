Ozon договорился о строительстве крупного склада в Москве

PST Development построит для интернет-ритейлера Ozon логистический комплекс общей площадью около 130 тысяч квадратных метров в Ватутинках в новой Москве, сообщила газета "Ведомости".

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Новый складской комплекс займет 17,7 гектара рядом с деревней Пенино.

По словам представителя Ozon, комплекс планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, после окончания строительства компания возьмет его в долгосрочную аренду.