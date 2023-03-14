Держатели акций SVB подали коллективный иск против банка

Держатели акций Silicon Valley Bank (SVB) подали коллективный иск против банка и его руководства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

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Агентство отмечает, что иск против руководителя SVB Грега Бекера и руководителя финансовой службы Дэниела Бека направили в федеральный суд в Сан Хосе штата Калифорния. Авторы документа обвиняют руководителей банка в недостаточном информировании клиентов о возможных рисках и провальной стратегии по спасению вкладов инвесторов.

Авторы иска потребовали, чтобы дело рассмотрел суд присяжных. Они рассчитывают, что по итогу разбирательства будет принято решение по выплате компенсаций и покрытию судебных расходов. Размер денежной выплаты установит суд.