Держатели акций SVB подали коллективный иск против банка

Держатели акций Silicon Valley Bank (SVB) подали коллективный иск против банка и его руководства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.
Агентство отмечает, что иск против руководителя SVB Грега Бекера и руководителя финансовой службы Дэниела Бека направили в федеральный суд в Сан Хосе штата Калифорния. Авторы документа обвиняют руководителей банка в недостаточном информировании клиентов о возможных рисках и провальной стратегии по спасению вкладов инвесторов.
Авторы иска потребовали, чтобы дело рассмотрел суд присяжных. Они рассчитывают, что по итогу разбирательства будет принято решение по выплате компенсаций и покрытию судебных расходов. Размер денежной выплаты установит суд.
Агентство напоминает, что 10 марта регуляторы штата Калифорнии закрыли Silicon Valley Bank, который входил в двадцатку крупнейших коммерческих банков США. Этот случай был признан самым крупным банкротством банка в стране после финансового кризиса 2008 года. Плачевное положение SVB связано с ростом учетной ставки ФРС США, который вызвал обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, власти США приняли решение о закрытии Signature Bank в Нью-Йорке из-за системных рисков.