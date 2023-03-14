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46 минут назад

Французский политик озвучил возможную причину начала третьей мировой войны

Елена Прошина

Крах крупнейших мировых банков приведет к финансовому хаосу, который может стать причиной третьей мировой войны. К такому выводу пришел французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо, пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в Twitter.

Французский политик озвучил возможную причину начала третьей мировой войны
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«Crédit Suisse разваливается, парижская фондовая биржа — тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос», — указал он.

Ранее сообщалось, что банкротство американского Silicon Valley Bank привело к «сбросу» аналогичных финансовых организаций, таких как Signature Bank, First Republic и Western Alliance. Многие из этих банков имеют схожие с Silicon Valley инвестиционные портфели и предоставляют услуги начинающим клиентам.

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Филиппо ранее неоднократно высказывался насчет нецелесообразности финансовой поддержки Киева и поставок вооружения и техники для Вооруженных сил Украины. Он считает, что снабжение Украины оружием лишь затягивает конфликт и тратит ресурсы западных стран.

Ранее обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что из-за санкций против России и отказа многих стран использовать доллар в международной торговле Вашингтон теряет свою позицию на мировой арене.

Компании,Филиппо Флориан,
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