Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
42 минуты назад

Сотрудники Wildberries назвали причины забастовки

Елена Прошина

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries объяснили решение объявить забастовку. Таким способом они решили выступить против новой системы штрафов, которая разрешает удержание до 100% зарплаты за бракованный товар. Об этом сообщает «Лента.ру».

Сотрудники Wildberries назвали причины забастовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал менеджер одного из ПВЗ, главной причиной забастовки стала система депремирования за брак в 20% от стоимости товара. Уточняется, что бракованный товар отправляли на другие ПВЗ, из-за чего множество владельцев теряли деньги даже из-за одного брака. К тому же в какой-то момент Wildberries ввёл полное депремирование за подмену вещи, которое нельзя было оспорить. Таким образом, вся зарплата владельца ПВЗ Wildberries могла быть списана за долги. За полгода у некоторых работников уже набралось таких долгов на 350 тысяч рублей.

Опрошенные сотрудники Wildberries также подчеркнули, что работающие на ПВЗ не виноваты ни в браках, ни в подменах, так как заказы приходят в точки выдачи уже бракованными. В итоге владельцы не могут повлиять на ситуацию, но вся вина возлагается на них.

При этом, если сотрудник с долгом пытается уволиться, то он может столкнуться с угрозами со стороны руководства Wildberries. По словам одного из сотрудников, перед увольнением ему прислали реквизиты с оплатой долга – за отказ возмещать ущерб ему угрожали обвинением в краже.

В данный момент руководство Wildberries никак не прокомментировало эти слова сотрудников.

Ранее Wildberries опроверг появившуюся в сети информацию о том, что покупателю в Санкт-Петербурге доставили сапоги с мышами.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий