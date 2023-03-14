Сотрудники Wildberries назвали причины забастовки

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries объяснили решение объявить забастовку. Таким способом они решили выступить против новой системы штрафов, которая разрешает удержание до 100% зарплаты за бракованный товар. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Как рассказал менеджер одного из ПВЗ, главной причиной забастовки стала система депремирования за брак в 20% от стоимости товара. Уточняется, что бракованный товар отправляли на другие ПВЗ, из-за чего множество владельцев теряли деньги даже из-за одного брака. К тому же в какой-то момент Wildberries ввёл полное депремирование за подмену вещи, которое нельзя было оспорить. Таким образом, вся зарплата владельца ПВЗ Wildberries могла быть списана за долги. За полгода у некоторых работников уже набралось таких долгов на 350 тысяч рублей.

Опрошенные сотрудники Wildberries также подчеркнули, что работающие на ПВЗ не виноваты ни в браках, ни в подменах, так как заказы приходят в точки выдачи уже бракованными. В итоге владельцы не могут повлиять на ситуацию, но вся вина возлагается на них.

При этом, если сотрудник с долгом пытается уволиться, то он может столкнуться с угрозами со стороны руководства Wildberries. По словам одного из сотрудников, перед увольнением ему прислали реквизиты с оплатой долга – за отказ возмещать ущерб ему угрожали обвинением в краже.

В данный момент руководство Wildberries никак не прокомментировало эти слова сотрудников.