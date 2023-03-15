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23 минуты назад

Apple оставила сотрудников без премий ради экономии

Газета.Ruиещё 1

Американская компания Apple отложила выплату бонусов и премий сотрудникам некоторых подразделений в целях сокращения расходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Apple оставила сотрудников без премий ради экономии
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Это решение повлияет на число и частоту выплат премий для персонала Apple. При этом план руководства не был объявлен публично», — рассказал один из источников.

По версии агентства, корпорация из Купертино также ограничивает наем новых работников и оставляет открытыми дополнительные вакансии при увольнении сотрудников.

Apple обычно раздавала бонусы и премии один или два раза в год в зависимости от подразделения. Обычно выплаты планировали на апрель и октябрь.

Согласно новому плану, в апреле сотрудники не получат бонусов или премий. Пока все подразделения перейдут на график с выплатами раз в год.

По данным Bloomberg, во время собрания акционеров Apple на прошлой неделе генеральный директор Тим Кук заявил, что компания по-прежнему особенно осторожна с расходами.

При этом пока в корпорации не начали сокращать работников внутри Apple, только внештатных сотрудников, заключавших договора с третьими компаниями. Тем не менее, общее число уволенных работников исчисляется тысячами.

Компании,Тим Кук,Apple,
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