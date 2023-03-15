"Известия": бизнес попросил втрое поднять порог ущерба по статьям УК

Бизнес попросил в три раза поднять пороги крупного и особо крупного ущерба по статьям Уголовного кодекса РФ в сфере экономической деятельности. Об этом в среду пишут "Известия" со ссылкой на письмо "Опоры России" в Госдуму.

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"Опора России" направила председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением увеличить порог крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности в три раза. Госдума подтвердила получение письма. Также в письме указывалось, что лимиты не менялись уже семь лет, при том, что накопленная потребительская инфляция за это время превысила 50%, пишут "Известия".

Кроме того, газета отмечает, что размер ущерба влияет на тяжесть назначаемого наказания. Президент "Опоры России" Александр Калинин пояснил "Известиям", что сейчас не всегда установленный порог отвечает экономическим реалиям. "В сфере силового давления на бизнес давно не было системных изменений, а они назрели. Мы также призываем снизить срок производства предварительного расследования", - разъяснил он.

Также документ предполагает наделение прокуратуры полномочиями по даче согласия на привлечение гражданина в качестве обвиняемого по тяжким и особо тяжким преступлениям.