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41 минуту назад

На российские активы Lipton нашелся покупатель

Газета.Ruиещё 3

Активы покинувшего РФ производителя чая Lipton компании Ekaterra могут быть интересны инвесторам и в последствии выкуплены «Объединенной чайной компанией». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На российские активы Lipton нашелся покупатель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь о вероятной сделке по покупке мощностей, обеспечивающих выпуск до 16 тыс. тонн чая в год.

По информации СМИ, сделка позволит инвестору расширить производство чая под марками торговых сетей.

Как объясняется, Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» о предварительном согласии на покупку производственных средств и нематериальных активов Ekaterra.

Известно, что уведомление появилось в базе ФАС. Подробности предстоящей сделки не приводятся.

В прошлом году сообщалось, что производители иван-чая в России хотят купить подразделение владельца Lipton. Российское подразделение Ekaterrа захотели купить для решения вопроса сбыта продукции производителей иван-чая.

Компании,ФАС России,Коммерсант,
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