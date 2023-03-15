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38 минут назад

Из бюджета выделили сотни миллиардов на выкуп иностранных самолетов

Lenta.ru

Правительство России выделило из бюджета около 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, «Аэрофлот» уже выкупил с помощью этих средств 10 дальнемагистральных самолетов. При этом в 2022 году компания выкупила 18 самолетов самостоятельно. Всего иностранные лизингодатели хотели изъять у российских перевозчиков 595 самолетов, отметил министр.

«Мы бы просто не смогли летать», — заключил он.

Общее число самолетов в парке отечественных авиакомпаний Савельев оценил в 1,297 тысячи.

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Савельев напомнил, что многие отечественные авиакомпании последовали требованиям зарубежных владельцев и сдали самолеты — из-за этого страна потеряла 75 бортов. Однако по закону выводить такие самолеты запрещено.

«Мы их прикрыли этим законом, и они понимают, что самолеты не вывезти без согласования. Мы такого согласования, конечно, не дадим», — заверил он.

Компании,Виталий Савельев,Аэрофлот,Госдума,Правительство РФ,
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