Правительство России выделило из бюджета около 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, «Аэрофлот» уже выкупил с помощью этих средств 10 дальнемагистральных самолетов. При этом в 2022 году компания выкупила 18 самолетов самостоятельно. Всего иностранные лизингодатели хотели изъять у российских перевозчиков 595 самолетов, отметил министр.

«Мы бы просто не смогли летать», — заключил он.

Общее число самолетов в парке отечественных авиакомпаний Савельев оценил в 1,297 тысячи.

Савельев напомнил, что многие отечественные авиакомпании последовали требованиям зарубежных владельцев и сдали самолеты — из-за этого страна потеряла 75 бортов. Однако по закону выводить такие самолеты запрещено.