Маркетплейс Wildberries начал блокировать бастующие пункты выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По словам одной из владелиц ПВЗ, ретейлер заявил, что пошел на подобный шаг, чтобы сохранить репутацию компании, которую она якобы порочила.

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Как отмечает руководительница девяти ПВЗ в Москве Кристина (фамилия не указывается), в настоящий момент из-за блокировок у жителей столицы и области пропала возможность заказать товары. Кроме того, у протестующих на время пропала вкладка «Баланс», с помощью которой они могли выводить свои средства на банковские счета, однако впоследствии данная графа появилась вновь.

Ранее в Роспотребнадзоре отреагировали на забастовки в Wildberries и заявили, что следят за ситуацией, связанной с нестабильной работой некоторых пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Роспотребнадзор подчеркнул, что происходящее не должно отразиться на правах покупателей независимо от дальнейшего развития событий. Как сообщили в службе, потребителям должно быть гарантировано право получить заказ без нарушения сроков.

Также сообщалось, что маркетплейс Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов на фоне забастовки. Сотрудник маркетплейса из Реутова рассказал о нападении на него начальницы в ответ на объявление о забастовке. По словам мужчины, он разместил на двери пункта выдачи информацию о том, что рабочие не будут выдавать товары клиентам до того момента, пока руководство компании не начнет соблюдать их права. В свою очередь вышестоящая по должности сотрудница вступила с ним в конфликт.

Также сообщалось, что руководство Wildberries принялось увольнять сотрудников, которые участвуют в забастовке.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицали все обвинения и заявляли, что сообщения о бунте преувеличены.