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25 минут назад

Bloomberg: стартапы по всему миру оказались под угрозой выживания после краха Silicon Valley Bank

Газета.Ru

Высокотехнологические стартапы по всему миру столкнулись с необходимостью борьбы за выживание после краха крупного американского инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB). В данной отрасли на глобальном уровне произошел «огромный сбой», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Стартапы оказались под угрозой выживания после краха SVB
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

От банкротства кредитной организации, в частности, пострадал соучредитель стартапа Birdly Inc. Куанг Хоанг. Предприниматель вложил около $10 млн в SVB и до сих пор не может вернуть денежные средства спустя четыре дня после закрытия банка калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций. Однако бизнесмен — далеко не единственный, кто столкнулся с подобными проблемами, уточняется в статье.

«Хоанг был одним из тысяч основателей по всему миру, которые на этой неделе пытались отследить свои деньги после нескольких дней хаоса и которые полностью переосмысливают способ ведения собственного бизнеса. Стартапы от Силиконовой долины до Лондона, Тель-Авива и технологических центров по всей Африке зависели от SVB как от универсального магазина во всем — от хранения своих состояний до личных ипотечных кредитов», — говорится в материале.

Теперь инвесторы и технологические компании прогнозируют осложнение собственного финансового будущего, даже если обанкротившийся банк начнет привлекать депозиты клиентов под новым именем. Многие участники рынка столкнулись с «финансовой расплатой» за излишнее доверие к рискованным инвестиционным активам кредитной организации, заключается в заметке.

11 марта калифорнийский Департамент финансовой защиты и инноваций закрыл крупный инвестиционный банк Silicon Valley Bank, базирующийся в округе Санта-Клара. Все застрахованные депозиты из SVB были переведены в Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Предполагалось, что вкладчики получат доступ к своим счетам не позднее 13 марта.

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