Стартапы оказались под угрозой выживания после краха SVB

«Хоанг был одним из тысяч основателей по всему миру, которые на этой неделе пытались отследить свои деньги после нескольких дней хаоса и которые полностью переосмысливают способ ведения собственного бизнеса. Стартапы от Силиконовой долины до Лондона, Тель-Авива и технологических центров по всей Африке зависели от SVB как от универсального магазина во всем — от хранения своих состояний до личных ипотечных кредитов», — говорится в материале.