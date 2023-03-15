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1 час назад

В Wildberries  рассказали о ситуации с получением заказов

Лера Букина

Получение заказов в пунктах выдачи Wildberries доступно для покупателей без ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера.

В Wildberries рассказали о ситуации с получением заказов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании опровергли данные о забастовке ряда пунктов. Там утверждают, что точки выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме.

О том, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают пункты выдачи с 15 марта из-за спора с маркетплейсом, сообщили разные Telegram-каналы и СМИ. Отмечалось, что этому предшествовали штрафы, которые они должны заплатить онлайн-ретейлеру.

Появилась информация о том, что к офису компании в Москве пришли около 30 владельцев и менеджеров пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ранее депутат Дмитрий Гусев прокомментировал ситуацию с новыми правилами для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries, из-за которых работники инициировали забастовку.

Wildberries начал увольнять участвующих в забастовке сотрудников

Политик обратил внимание на то, что на следующей неделе в ФАС будет организовано совещание. Там, как уточнил он, будет рассматриваться текущая ситуация. По словам Гусева, руководство Wildberries также приглашено в Госдуму.

Компании,Дмитрий Гусев,Госдума,
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