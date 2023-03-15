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1 час назад

NYT: Минюст США начал расследование обстоятельств краха Silicon Valley Bank

Газета.Ru

Министерство юстиции США собралось расследовать обстоятельства банкротства Silicon Valley Bank (SVB), которое стало самым крупным со времен глобального кризиса в 2008 году. Об этом пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на двух человек, которые знакомы с ситуацией.

Минюст США начал расследование обстоятельств краха Silicon Valley Bank
Фото: Silicon Valley BankSilicon Valley Bank

Источники издания отметили, что расследование находится на самой ранней стадии, и пока не очень понятно, на чем именно будут концентрировать свое внимание федеральные следователи и прокуратура.

Юристы посчитали, что основной момент, который может привлечь следователей, заключается в том, что за несколько недель до краха SVB несколько топ-менеджеров продали свои акции. Продажа ценных бумаг принесла продавцам миллионы долларов.

Эксперты рынка указали, что некоторые топ-менеджеры продали свои акции в соответствии с ранее заявленными планами, чтобы такие продажи не казались незаконными. Для этого заранее выбирается дата продажи ценных бумаг и их объем. Однако некоторые политики уж заявили, что все топ-менеджеры банка должны вернуть деньги, полученные от продажи акций.

Ранее в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что кредиторы банка SVB, потерпевшего банкротство, объединились между собой для того, чтобы извлечь прибыль после краха финансовой организации.

Компании,Министерство юстиции США,
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