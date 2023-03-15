Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов

В Wildberries заявили, что несколько пунктов выдачи заказов были закрыты в целях безопасности.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, из данных ПВЗ вывозят товар.
«Как мы вчера и предупреждали, что с «партнёрами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности», — заявили в Wildberries.
Отмечается, что покупатели были проинформированы о переносе их заказов в другие ПВЗ.