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1 час назад

Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов

RT на русскомиещё 1

В Wildberries заявили, что несколько пунктов выдачи заказов были закрыты в целях безопасности.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, из данных ПВЗ вывозят товар.

«Как мы вчера и предупреждали, что с «партнёрами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности», — заявили в Wildberries.

Отмечается, что покупатели были проинформированы о переносе их заказов в другие ПВЗ.

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