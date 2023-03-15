Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Сбер увеличил лимит платежей в пакетах услуг для корпоративных клиентов

Газета.Ru

Сбербанк увеличил лимиты платежей, которые можно переводить без комиссии, во всех действующих пакетах услуг для корпоративных клиентов (кроме "Набирая обороты" с обслуживанием 1 месяц). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сбер увеличил лимит платежей в пакетах услуг для корпоративных клиентов
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

"В Сбербанке обслуживается уже каждое второе малое предприятие России. Наши клиенты, представители малого бизнеса, совершают 23 млн платежей ежемесячно. Для того, чтобы сделать наши пакеты услуг еще более выгодными, мы объединили лимиты по внешним и внутренним переводам юрлиц. Это позволило увеличить количество бесплатных платежей, включенных в пакеты услуг", - отметил директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

При необходимости клиенты банка смогут делать больше внешних переводов своим партнерам, рассказал он.

Шашкин подчеркнул, что в специальных пакетах Сбера для корпоративных клиентов учтены все главные потребности малого и микробизнеса. Также он напомнил, что в течение первого месяца пакеты предоставляются всего за 1 рубль В банке уточнили, что в эти лимиты входят как платежи внутри Сбера, так и в другие банки. При этом их сумма не важна — бизнесмен может перевести другому юрлицу и 200 тыс. рублей, и 10 млн рублей.

"Платежи внутри Сбера сверх лимита по-прежнему остаются бесплатными, а стоимость пакетов услуг не меняется", - добавили в пресс-службе банка.

Отмечается, что изменения коснутся пакета "Только для ИП". С 15 марта стоимость обслуживания по нему будет равна 690 рублей при оплате на месяц, 4 140 рублей — на 6 месяцев, 8 280 рублей — на 12 месяцев.

Компании,Алексей Шашкин,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий