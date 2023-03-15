Акции банка Credit Suisse упали до рекордно низкого уровня

Акции банка Credit Suisse рухнули в среду почти на 30%, впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка. Согласно информации, опубликованной на сайте банка, в течение дня стоимость акции снижалась до 1,55 франка (чуть более $1,67), но затем несколько выросла, и по состоянию на 18:32 мск составляла 1,85 франка (около $2), что на 17,41% меньше, чем в начале биржевой сессии.

Фото: © AP Photo/ Seth Wenig © AP Photo/ Seth Wenig

"Credit Suisse продолжает погружаться в преисподнюю", - пишет, комментируя сложившуюся ситуацию, газета Le Temps.

Она обратила внимание на заявление самого крупного акционера Credit Suisse - Saudi National Bank, имеющего долю в 9,8%, о том, что он "абсолютно" не хочет оказывать дополнительную поддержку швейцарскому банку, увеличивая свое участие в его капитале. Глава саудовского финансового института Аммар Аль Худайри заявил агентству Bloomberg, что если доля превысит 10%, то "вступит в действие серия новых правил".

"Мы не склонны вступать в новый режим регулирования", - резюмировал он.

Нынешнее падение акций Credit Suisse обусловлено и другими причинами. В понедельник акции снизились на волне банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Во вторник Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась "слабость" внутреннего контроля.