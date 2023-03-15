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1 час назад

Стало известно о случае разморозки активов частному инвестору из РФ

Елена Прошина

Минфин Бельгии разрешил гражданину России перевести свои замороженные средства со счетов Национального расчетного депозитария в неподсанкционный иностранный банк. Об этом ТАСС сообщили в юридической фирме BGP Litigation.

Стало известно о случае разморозки активов частному инвестору из РФ
Фото: ТАССТАСС

Там уточнили, что россиян получил от Минфина лицензию на операцию 15 марта.

«Это решение показывает, что положительные решения в отношении российских лиц возможны. И в целом дает надежду многим заявителям, которые все еще ожидают ответ», — отметили в фирме.

Известно, что гражданин РФ лично направил в Минфин соответствующее обращение. При этом подчеркивается, что у россиянина есть ВНЖ за рубежом.

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