Стало известно о случае разморозки активов частному инвестору из РФ

Минфин Бельгии разрешил гражданину России перевести свои замороженные средства со счетов Национального расчетного депозитария в неподсанкционный иностранный банк. Об этом ТАСС сообщили в юридической фирме BGP Litigation.

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Там уточнили, что россиян получил от Минфина лицензию на операцию 15 марта.

«Это решение показывает, что положительные решения в отношении российских лиц возможны. И в целом дает надежду многим заявителям, которые все еще ожидают ответ», — отметили в фирме.