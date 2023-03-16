«Яндекс» прокомментировал решение NASDAQ по акциям компании

Компания «Яндекс» сообщила, что возможный делистинг акций не повлияет на операционную деятельность, все сервисы будут работать в обычном режиме. Заявление приводит РИА Новости .

Накануне электронная биржа Nasdaq предупредила четыре российские компании — «Яндекс», Ozon, Headhunter и Qiwi — о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Делистинг ценных бумаг компаний будет осуществлен 24 марта. При этом они могут обжаловать решение в коллегии Nasdaq, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.