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37 минут назад

«Яндекс» прокомментировал возможный делистинг акций с биржи NASDAQ

Lenta.ru

Компания «Яндекс» сообщила, что возможный делистинг акций не повлияет на операционную деятельность, все сервисы будут работать в обычном режиме. Заявление приводит РИА Новости.

«Яндекс» прокомментировал решение NASDAQ по акциям компании
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ценные бумаги компании продолжат торговаться на Московской бирже, вне зависимости от финального решения электронной биржи NASDAQ.

«Все ранее анонсированные программы поддержки партнеров останутся в силе», – добавили в «Яндексе».

Накануне электронная биржа Nasdaq предупредила четыре российские компании — «Яндекс», Ozon, Headhunter и Qiwi — о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Делистинг ценных бумаг компаний будет осуществлен 24 марта. При этом они могут обжаловать решение в коллегии Nasdaq, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.

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