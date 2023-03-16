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1 час назад

Минтруд пообещал разобраться в ситуации с Wildberries

ТАСС

Минтруд РФ и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries, сейчас изучают документы. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр добавил, что работа Wildberries скорее подразумевает "традиционные трудовые отношения, тогда они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства".

В Госдуме проходит обсуждение забастовки сотрудников Wildberries

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. В тот же день компания опровергла сообщения о том, что какие-либо пункты выдачи заказов могут закрыться. Генпрокуратура РФ поручила провести проверку опубликованных в СМИ сведений о нарушении трудовых прав работников Wildberries.

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