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42 минуты назад

Минфин: ставка по обязательному сбору с бизнеса составит 5% от сверхприбыли

Говорит Москваиещё 4

Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов назвал размер ставки по обязательному сбору с бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, запланировано обсуждение с парламентариями, чтобы в весеннюю сессию инициатива была законодательно оформлена. Силуанов добавил, что возможность заплатить единовременный платёж в бюджет России у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм такой, что выгоднее сделать это в 2023-м.

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщал о проработке с бизнесом инициативы по однократной выплате в бюджет. Нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее одного миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключений не предусмотрено.

Силуанов отмечал, что всего планируется получить от бизнеса в IV квартале текущего года около 300 миллиардов рублей.

Компании,Антон Силуанов,Андрей Белоусов,
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