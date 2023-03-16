Силуанов назвал размер ставки по обязательному сбору с бизнеса

Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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По его словам, запланировано обсуждение с парламентариями, чтобы в весеннюю сессию инициатива была законодательно оформлена. Силуанов добавил, что возможность заплатить единовременный платёж в бюджет России у бизнеса будет и в 2024 году, но механизм такой, что выгоднее сделать это в 2023-м.

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщал о проработке с бизнесом инициативы по однократной выплате в бюджет. Нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее одного миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключений не предусмотрено.