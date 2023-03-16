Wildberries приостановила начисление штрафов пунктам выдачи

В пресс-службе Wildberries сообщили о приостановке начисления новых штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ), передает РБК.

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Речь идет о случаях, когда покупателям направляют товары, которые не соответствуют заказанным. В компании пообещали доработать систему контроля, которая нацелена на то, чтобы предотвращать подмену продукции.

В фирме подчеркнули, что она уже улучшила сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров. Кроме того, как отмечается, онлайн-ретейлер отменил свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ.

В компании отметили, что сейчас временно замораживается механизм списания средств с владельцев и менеджеров, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.

В скором времени будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами, указали в Wildberries. После этого ожидается значительное увеличение скорости обработки обращений о проблемных ситуациях, добавили в компании.