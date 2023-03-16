Ozon исключил уход с публичного рынка после решения Nasdaq

Онлайн-ретейлер Ozon исключает возможность ухода с публичного рынка ценных бумаг на фоне решения биржи Nasdaq о делистинге акций компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ozon.

Ранее биржа уведомила Ozon о делистинге американских депозитарных акций (ADS) ретейлера. Компания намерена обжаловать это решение. В Ozon также заверили, что при любом развитии событий решение о делистинге никак не повлияет на операционную деятельность компании.