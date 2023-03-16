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1 час назад

Ozon исключил уход с публичного рынка после решения Nasdaq о делистинге его акций

ТАСС

Онлайн-ретейлер Ozon исключает возможность ухода с публичного рынка ценных бумаг на фоне решения биржи Nasdaq о делистинге акций компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ozon.

Ozon исключил уход с публичного рынка после решения Nasdaq
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее биржа уведомила Ozon о делистинге американских депозитарных акций (ADS) ретейлера. Компания намерена обжаловать это решение. В Ozon также заверили, что при любом развитии событий решение о делистинге никак не повлияет на операционную деятельность компании.

"В дальнейшем мы точно планируем оставаться публичной компанией и при любом сценарии мы действуем в интересах наших инвесторов", - заявили в Ozon.

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