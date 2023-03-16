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34 минуты назад

Материнскую компанию Pornhub приобрела частная инвестиционная фирма

Газета.Ru

Материнская компания Pornhub MindGeek из Монреаля была приобретена частной инвестиционной фирмой Ethical Capital Partners. Об этом сообщается на их сайте.

Материнскую компанию Pornhub приобрела частная инвестиционная фирма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В заявлении отмечается, что ECP берет на себя управление MindGeek, которую в последние годы подвергали критике за размещение нелегального контента.

По словам партнера-основателя ECP Фади Мансура, в фирме ищут инновационные и этически ориентированные компании, которые работают на передовой новых, развивающихся отраслей, а MindGeek является динамичным технологическим брендом, который «основан на доверии, безопасности и соблюдении нормативных требований». Мансур подчеркнул, что благодаря ECP канадской компании удастся укрепить ее уже существующие достижения.

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