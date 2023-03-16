Материнскую компанию Pornhub приобрела частная инвестиционная фирма

Материнская компания Pornhub MindGeek из Монреаля была приобретена частной инвестиционной фирмой Ethical Capital Partners. Об этом сообщается на их сайте.
В заявлении отмечается, что ECP берет на себя управление MindGeek, которую в последние годы подвергали критике за размещение нелегального контента.
По словам партнера-основателя ECP Фади Мансура, в фирме ищут инновационные и этически ориентированные компании, которые работают на передовой новых, развивающихся отраслей, а MindGeek является динамичным технологическим брендом, который «основан на доверии, безопасности и соблюдении нормативных требований». Мансур подчеркнул, что благодаря ECP канадской компании удастся укрепить ее уже существующие достижения.