Материнскую компанию Pornhub приобрела частная инвестиционная фирма

Материнская компания Pornhub MindGeek из Монреаля была приобретена частной инвестиционной фирмой Ethical Capital Partners. Об этом сообщается на их сайте.

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В заявлении отмечается, что ECP берет на себя управление MindGeek, которую в последние годы подвергали критике за размещение нелегального контента.