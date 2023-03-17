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"Магнит" начнет продажу текилы Sombrero под собственным брендом

Российская сеть розничных магазинов «Магнит» договорилась с «Татспиртпромом» о продажах собственной марки текилы Sombrero в несетевой рознице и ресторанах, написала газета «Коммерсантъ».

«Магнит» начнет продажу текилы под собственным брендом
© ТАСС

Текилу Sombrero в настоящее время «Магнит» сам импортирует из Мексики только для своих магазинов. Поставками текилы в новые каналы займется партнер ритейлера — производитель и дистрибьютор алкоголя «Татспиртпром».

Продажи начнутся в третьем квартале (июль — сентябрь) 2023 года. Планируемый объем оценили в 3 тыс. дал в течение первого года. В настоящее время Sombrero занимает 5,5% категории текилы в стране, в 2022 году продажи марки в «Магните» в деньгах выросли в 1,5 раза.

Во второй половине января директор Регулирующего совета по производству текилы (РСПТ) Рамон Гонсалес Фигероа сообщил, что объем производства текилы в Мексике и поставок этого напитка в другие страны за последние три десятилетия вырос более чем на 500%.

На этой неделе газета The Times рассказала о планах бывшего футболиста Дэвида Бекхэма начать выпуск крепких спиртных напитков — текила, виски — под новым брендом.

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