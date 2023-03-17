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1 час назад

Почта Литвы приостановила прием бандеролей и посылок в Россию

ТАССиещё 1

Государственное предприятие Lietuvos pastas ("Почта Литвы") временно прекратило прием бандеролей и посылок в Российскую Федерацию. Об этом в пятницу госпредприятие сообщило на своем сайте.

Почта Литвы приостановила доставку посылок в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Почтовая служба Латвии уведомила нас о том, что в рамках должного применения санкций Евросоюза против России отправления со вложенными предметами не будут приниматься без предоставления дополнительных сведений о категории этих вложений", - говорится в сообщении.

Направляемая в РФ почта пересылалась Литвой через соседнюю Латвию.

"Lietuvos pastas пока не решил, как передавать требуемые Латвией сведения, поэтому прием отправлений приостановлен", - пояснило ситуацию ведомство.

Обычные письма по-прежнему могут следовать адресатам в России.

С марта 2022 года Lietuvos pastas не принимает для доставки в Россию коммерческие отправления, а также денежные переводы. Такой же порядок действует в отношении Белоруссии.

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