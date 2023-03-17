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45 минут назад

Почта Литвы временно приостановила доставку посылок в РФ

Елена Прошина

Литовская почта временно перестала принимать посылки для отправки в Россию. Об этом госпредприятие Lietuvos pastas сообщило на своем сайте, пишет ТАСС.

Почта Литвы приостановила доставку посылок в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дело в том, что посылки, отправляемые в Россию, пересылались через Латвию. Однако теперь Рига просит предоставлять дополнительные сведения об отправлениях.

«Почтовая служба Латвии уведомила нас о том, что в рамках должного применения санкций Евросоюза против России отправления со вложенными предметами не будут приниматься без предоставления дополнительных сведений о категории этих вложений», - отмечается в сообщении.

В настоящее время Литва решает, каким именно образом будет передавать необходимые сведения соседской стране. На это время прием посылок приостановлен. При этом, письма отправляются как обычно.

Напомним, с марта 2022 года Литва перестала отправлять в Россию и Белоруссию коммерческие посылки и денежные переводы.

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