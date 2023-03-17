Wildberries возобновил работу заблокированных пунктов выдачи заказов

Онлайн-ретейлер Wildberries разблокировал ранее деактивированные из-за нарушений договора-оферты пункты выдачи заказов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты", - сказал представитель компании.
Он уточнил, что речь идет о 15 пунктах.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом - причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries.