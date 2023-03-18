«Лукойл» и Eni подали заявку на два морских блока в Конго

— Я думаю что к большим проектом его пока отнести нельзя. Здесь, скорее всего, пока потенциальный хороший проект. Он пока только будет начинаться. Конечно, крупные менеджеры со всего мира в смотрят, что в Африке — потому что там не столь сильно разведано, можно найти что-то крупное. Вообще регион очень важен для европейских компаний, потому что если они не зайдут туда сейчас, то в дальнейшем может быть поздно, потому что там очень активен Китай. Китайские компании приходят и для того чтобы добывать, и для того чтобы сбывать свои товары. Какого-то препятствия со стороны национальных африканских государств там не будет, кто больше заплатит — тому и достанутся африканские ресурсы.