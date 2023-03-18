«Лукойл» и Eni подали заявку на два морских блока в Конго

«Лукойл» и итальянская энергокомпания Eni подали совместную заявку на морские блоки в Республике Конго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента «Лукойла» по Америке, Африке и Ближнему Востоку Ивана Романовского. Речь идет о блоках Marine 24 и Marine 31. Работу будут вести в рамках соглашения о разделе продукции, доля «Лукойла» в проекте может составить 43%.
Комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:
— В целом это не удивительно. Eni участвует в международных проектах и фактически везде пытается зайти. По сути Eni основали именно для того, чтобы Италию обеспечить нефтью, чтобы входить в проекты на Ближнем Востоке, сейчас пытаются входить и в Африке. Наверное, компания, получила еще большую поддержку со стороны Италии, потому что Италии теперь нужно чем-то заменить нефть из России. Раньше Италия довольно много покупала российской нефти морским транспортом, теперь же, может быть, в партнерстве с «Лукойлом», российской компанией, но, во-первых, «Лукойл» — частный, во-вторых, у «Лукойла» будет доля меньше контрольного пакета, а в-третьих, это будет нефть не российского происхождения, а африканского — и никакой токсичности у африканской нефти и какой-то другой, кроме российской, в общем-то не будет. Поэтому давления со стороны европейских политических элит на Eni здесь тоже оказывается не будет.
— Это проект большой и значимый?
— Я думаю что к большим проектом его пока отнести нельзя. Здесь, скорее всего, пока потенциальный хороший проект. Он пока только будет начинаться. Конечно, крупные менеджеры со всего мира в смотрят, что в Африке — потому что там не столь сильно разведано, можно найти что-то крупное. Вообще регион очень важен для европейских компаний, потому что если они не зайдут туда сейчас, то в дальнейшем может быть поздно, потому что там очень активен Китай. Китайские компании приходят и для того чтобы добывать, и для того чтобы сбывать свои товары. Какого-то препятствия со стороны национальных африканских государств там не будет, кто больше заплатит — тому и достанутся африканские ресурсы.
Сейчас «Лукойл» участвует в проекте Marine 12 в Республике Конго. Первое производство сжиженного природного газа на плавучей установке по этому проекту начнется в декабре. Мощность сжижения составит 600 тысяч тонн в год. При этом к 2025 году она может вырасти до 3 млн тонн.