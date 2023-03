Стало известно о дальнейшей судьбе потерпевшего крах SVB банка

Ранее издание The Economis сообщало, что стремительный крах Silicon Valley Bank (SVB) и последовавший ряд проблем выявили недооцененный риск внутри всей банковской системы. Из-за этого пришло время глобального ремонта всей банковской системы.

17 марта агентство Bloomberg на основе анализа котировок ценных бумаг 166 кредитных организаций по всему миру сообщило, что после краха американского инвестиционного банка SVB и швейцарского Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке демонстрируют акции китайских кредитных организаций. Речь идет о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банков КНР.