Стало известно о дальнейшей судьбе потерпевшего крах SVB банка

В США не могут подобрать покупателя для Silicon Valley Bank, который пережил банкротство, а потому регуляторы приняли решение продавать кредитную организацию по частям. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Фото: Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank

По данным агентства, Федеральная корпорация по страхованию вкладов собирается разделить банк на две части. Сообщается, что к пятнице будут поданы заявки на искусственно созданный регулятором «переходный банк».

Ранее издание The Economis сообщало, что стремительный крах Silicon Valley Bank (SVB) и последовавший ряд проблем выявили недооцененный риск внутри всей банковской системы. Из-за этого пришло время глобального ремонта всей банковской системы.