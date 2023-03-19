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1 час назад

Bloomberg: потерпевший крах SVB банк распродадут по частям

Газета.Ru

В США не могут подобрать покупателя для Silicon Valley Bank, который пережил банкротство, а потому регуляторы приняли решение продавать кредитную организацию по частям. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Стало известно о дальнейшей судьбе потерпевшего крах SVB банка
Фото: Silicon Valley BankSilicon Valley Bank

По данным агентства, Федеральная корпорация по страхованию вкладов собирается разделить банк на две части. Сообщается, что к пятнице будут поданы заявки на искусственно созданный регулятором «переходный банк».

Ранее издание The Economis сообщало, что стремительный крах Silicon Valley Bank (SVB) и последовавший ряд проблем выявили недооцененный риск внутри всей банковской системы. Из-за этого пришло время глобального ремонта всей банковской системы.

17 марта агентство Bloomberg на основе анализа котировок ценных бумаг 166 кредитных организаций по всему миру сообщило, что после краха американского инвестиционного банка SVB и швейцарского Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке демонстрируют акции китайских кредитных организаций. Речь идет о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банков КНР.

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