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1 час назад

Дерипаска не исключил падения банка UBS вслед за Credit Suisse

ТАССиещё 1

Российский предприниматель Олег Дерипаска допустил возможность падения банка UBS вслед за Credit Suisse. Как сообщил он в Telegram-канале, текущая ситуация является следствием отхода Швейцарии от политики нейтралитета.

Дерипаска не исключил падения банка UBS вслед за Credit Suisse
Фото: ТАССТАСС

"Боюсь, утопят они не только один Credit Suisse, видимо, и UBS пойдет под откос. Научит ли это их чему-нибудь? Этих, я думаю, да. Уже, я думаю, в скором времени увидим больше нейтральности в речах политиков и в действиях их и так когда-то закрытых банковских институтов", - отметил предприниматель, уточнив, что если в течение многих столетий Швейцария сохраняла нейтралитет, накапливая средства, то за последние семь-восемь лет начала активно проводить санкционную политику по сигналу из Вашингтона.

При этом Дерипаска подчеркнул, что покупка Credit Suisse банком UBS не остановит нынешний кризис из-за высоких ставок Федеральной резервной системы, усложняющих также обслуживание долга США, который сейчас уже превышает $32 трлн.

"Так близко США к банкротству своих госфинансов еще не подходили никогда", - подытожил бизнесмен.

Компании,Олег Дерипаска,ФРС,
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