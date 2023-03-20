Дерипаска не исключил падения банка UBS вслед за Credit Suisse

Российский предприниматель Олег Дерипаска допустил возможность падения банка UBS вслед за Credit Suisse. Как сообщил он в Telegram-канале, текущая ситуация является следствием отхода Швейцарии от политики нейтралитета.
"Боюсь, утопят они не только один Credit Suisse, видимо, и UBS пойдет под откос. Научит ли это их чему-нибудь? Этих, я думаю, да. Уже, я думаю, в скором времени увидим больше нейтральности в речах политиков и в действиях их и так когда-то закрытых банковских институтов", - отметил предприниматель, уточнив, что если в течение многих столетий Швейцария сохраняла нейтралитет, накапливая средства, то за последние семь-восемь лет начала активно проводить санкционную политику по сигналу из Вашингтона.
При этом Дерипаска подчеркнул, что покупка Credit Suisse банком UBS не остановит нынешний кризис из-за высоких ставок Федеральной резервной системы, усложняющих также обслуживание долга США, который сейчас уже превышает $32 трлн.
"Так близко США к банкротству своих госфинансов еще не подходили никогда", - подытожил бизнесмен.