Дерипаска не исключил падения банка UBS вслед за Credit Suisse

"Боюсь, утопят они не только один Credit Suisse, видимо, и UBS пойдет под откос. Научит ли это их чему-нибудь? Этих, я думаю, да. Уже, я думаю, в скором времени увидим больше нейтральности в речах политиков и в действиях их и так когда-то закрытых банковских институтов", - отметил предприниматель, уточнив, что если в течение многих столетий Швейцария сохраняла нейтралитет, накапливая средства, то за последние семь-восемь лет начала активно проводить санкционную политику по сигналу из Вашингтона.