«UBS пойдет под откос»: Дерипаска о банковском кризисе в Швейцарии

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о падении банка UBS вслед за Credit Suisse. Это произойдет из-за позиции властей Швейцарии, которые перестают придерживаться нейтралитета, заявил он в своем Telegram-канале.

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Так, по словам бизнесмена, правительство этой страны, вероятно, «утопит» данный финансовый холдинг.

«UBS пойдет под откос», - написал предприниматель.

Вместе с тем, как указал Дерипаска, эта ситуация станет уроком для властей Швейцарии. Он подчеркнул, что в скором времени, вероятно, «увидим больше нейтральности в речах политиков и в действиях их и так когда-то закрытых банковских институтов».

Бизнесмен обратил внимание на то, что на эту страну в последние семь-восемь лет оказывают влияние США. Теперь они активно проводят санкционную политику, добавил он.

Предприниматель усомнился в том, что приобретение Credit Suisse банком UBS остановит нынешний кризис. Это связано с тем, что Федеральная резервная система устанавливает высокие ставки. Они усложняют обслуживание долга США, указал Дерипаска.