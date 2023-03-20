Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
10 минут назад

Экономист оценил слияние двух крупнейших банков Швейцарии

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал сделку по покупке швейцарским банком UBS проблемного конкурента Credit Suisse, а также ответил на вопрос о стабильности банковской системы Швейцарии.

Надо начать с того, что банки UBS и Credit Suisse были соперниками. В UBS даже рассматривали Credit Suisse как своего конкурента. Так что желание UBS поглотить, втянуть в свою структуру банк Credit Suisse было логично и обосновано. Втянув конкурента в свою структуру, UBS от него избавился.

Банк Credit Suisse ранее по различным причинам подвергся набегу вкладчиков - клиенты стали отзывать счета и переводить средства в другие банки. Но родовая особенность банков заключается в том, что ни один из них никогда не может ответить по своим обязательствам. То есть это не копилка, в которую ты положил деньги, а потом столько же вынул. Там количество обязательств всегда больше, чем собственных средств банка. Иначе в банках не было бы никакого смысла. Банк, расширяя требования за пределы своих возможностей, таким образом расширяет возможности клиентов, чтобы действовать в экономической сфере.

Credit Suisse "зашатался", он стал приближаться к реальному банкротству из-за осложнения своего финансового положения. Начала складываться угрожающая ситуация. И, как мы знаем, швейцарский регулятор открыл линию на 50 млрд швейцарских франков. Это было сделано для того, чтобы пополнить ликвидные средства банка, чтобы ему было чем ответить в том случае, если будут продолжаться набеги и предъявляться требования... Тогда в UBS поняли, что настал хороший момент, чтобы втянуть в свою структуру Credit Suisse, что и было сделано. Он сделал предложение, от которого в сложившейся ситуации было трудно отказаться.
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук
Видео дня

В результате покупки Credit Suisse банк UBS получил клиентуру бывшего конкурента, а также расширил свои финансовые возможности, подчеркнул экономист.

"С точки зрения экономики и клиентов-физлиц это нейтральная операция, потому что вкладчики автоматически становятся клиентами другой организации - такой большой и надежной как UBS. А тех физических и юридических лиц, которые обслуживались в Credit Suisse в смысле расчетов, платежей и прочего, точно также продолжат обслуживать в UBS. С точки зрения функционала им ничего не угрожает", — сказал Беляев.

Главными проигравшими в ситуации вокруг банка Credit Suisse на определенном отрезке стали держатели его акций, отметил аналитик.

"Поскольку акции стали стоить фактически в два раза дешевле, то и пакеты, которые они держат, вдвое подешевели. Но, думаю, это временное явление - при слиянии курс акций всегда проседает. Все прекрасно знают об этой особенности. Таким образом, стоит акционерам подождать некоторое время - и их вложенные в ценные бумаги средства восстановятся до прежних уровней. Во всяком случае, говорить о прямых потерях один к двум не приходится", — рассказал эксперт.

Говоря об общей устойчивости швейцарской банковской системы, Беляев подчеркнул, что она в определенной степени автономна, однако в целом связана с экономикой страны.

"Банк Credit Suisse - это международный банк, который являлся воплощением общей устойчивости швейцарской банковской системы. И, возможно, как раз этот факт повлиял на обостренную реакцию его вкладчиков. Мол, чуть-чуть шатнулось - значит все, пора бежать. Поэтому в данном случае Credit Suisse отчасти оказался жертвой своей же репутации сверхнадежного банка.

Но судить по одной ситуации с Credit Suisse и говорить, что в финансовой системе Швейцарии есть какие-то трудности, я бы не стал. Мы говорим лишь о сложностях европейской экономики и швейцарской как ее части, хотя она тоже достаточно автономна, так как страна не входит в ЕС. Да, в некоторых банках Швейцарии есть кое-какие проблемы, но это не проблемы всей банковской системы страны", — заключил аналитик.

19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составит 3 млрд франков ($3,24 млрд). При открытии торгов на цюрихской бирже 20 марта акции Credit Suisse упали на 63,7%, а акции банка UBS - на 8,77%.

Компании,Михаил Беляев,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий