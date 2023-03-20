Экономист оценил слияние двух крупнейших банков Швейцарии

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал сделку по покупке швейцарским банком UBS проблемного конкурента Credit Suisse, а также ответил на вопрос о стабильности банковской системы Швейцарии.
В результате покупки Credit Suisse банк UBS получил клиентуру бывшего конкурента, а также расширил свои финансовые возможности, подчеркнул экономист.
"С точки зрения экономики и клиентов-физлиц это нейтральная операция, потому что вкладчики автоматически становятся клиентами другой организации - такой большой и надежной как UBS. А тех физических и юридических лиц, которые обслуживались в Credit Suisse в смысле расчетов, платежей и прочего, точно также продолжат обслуживать в UBS. С точки зрения функционала им ничего не угрожает", — сказал Беляев.
Главными проигравшими в ситуации вокруг банка Credit Suisse на определенном отрезке стали держатели его акций, отметил аналитик.
"Поскольку акции стали стоить фактически в два раза дешевле, то и пакеты, которые они держат, вдвое подешевели. Но, думаю, это временное явление - при слиянии курс акций всегда проседает. Все прекрасно знают об этой особенности. Таким образом, стоит акционерам подождать некоторое время - и их вложенные в ценные бумаги средства восстановятся до прежних уровней. Во всяком случае, говорить о прямых потерях один к двум не приходится", — рассказал эксперт.
Говоря об общей устойчивости швейцарской банковской системы, Беляев подчеркнул, что она в определенной степени автономна, однако в целом связана с экономикой страны.
"Банк Credit Suisse - это международный банк, который являлся воплощением общей устойчивости швейцарской банковской системы. И, возможно, как раз этот факт повлиял на обостренную реакцию его вкладчиков. Мол, чуть-чуть шатнулось - значит все, пора бежать. Поэтому в данном случае Credit Suisse отчасти оказался жертвой своей же репутации сверхнадежного банка.
Но судить по одной ситуации с Credit Suisse и говорить, что в финансовой системе Швейцарии есть какие-то трудности, я бы не стал. Мы говорим лишь о сложностях европейской экономики и швейцарской как ее части, хотя она тоже достаточно автономна, так как страна не входит в ЕС. Да, в некоторых банках Швейцарии есть кое-какие проблемы, но это не проблемы всей банковской системы страны", — заключил аналитик.
19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составит 3 млрд франков ($3,24 млрд). При открытии торгов на цюрихской бирже 20 марта акции Credit Suisse упали на 63,7%, а акции банка UBS - на 8,77%.