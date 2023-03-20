Экономист оценил слияние двух крупнейших банков Швейцарии

Надо начать с того, что банки UBS и Credit Suisse были соперниками. В UBS даже рассматривали Credit Suisse как своего конкурента. Так что желание UBS поглотить, втянуть в свою структуру банк Credit Suisse было логично и обосновано. Втянув конкурента в свою структуру, UBS от него избавился.



Банк Credit Suisse ранее по различным причинам подвергся набегу вкладчиков - клиенты стали отзывать счета и переводить средства в другие банки. Но родовая особенность банков заключается в том, что ни один из них никогда не может ответить по своим обязательствам. То есть это не копилка, в которую ты положил деньги, а потом столько же вынул. Там количество обязательств всегда больше, чем собственных средств банка. Иначе в банках не было бы никакого смысла. Банк, расширяя требования за пределы своих возможностей, таким образом расширяет возможности клиентов, чтобы действовать в экономической сфере.



Credit Suisse "зашатался", он стал приближаться к реальному банкротству из-за осложнения своего финансового положения. Начала складываться угрожающая ситуация. И, как мы знаем, швейцарский регулятор открыл линию на 50 млрд швейцарских франков. Это было сделано для того, чтобы пополнить ликвидные средства банка, чтобы ему было чем ответить в том случае, если будут продолжаться набеги и предъявляться требования... Тогда в UBS поняли, что настал хороший момент, чтобы втянуть в свою структуру Credit Suisse, что и было сделано. Он сделал предложение, от которого в сложившейся ситуации было трудно отказаться.



Михаил Беляев Кандидат экономических наук