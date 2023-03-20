ЦБ обязал банки использовать только сервисы РФ при переводах внутри страны

«Установить, что с 1 октября 2023 года при передаче в электронном виде информации по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории России, кредитные организации обязаны осуществлять взаимодействие между собой посредством системы передачи финансовых сообщений Банка РФ или иных российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории страны», — говорится в тексте.