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1 час назад

ЦБ обязал банки использовать только сервисы РФ при переводах внутри страны

Елена Прошина

С 1 октября банки в России должны будут использовать только сервисы РФ и отечественную финансовую инфраструктуру для передачи финансовой информации при переводах средств внутри страны. Соответствующее решение принял Центробанк.

ЦБ обязал банки использовать только сервисы РФ при переводах внутри страны
Фото: ТАССТАСС

«Установить, что с 1 октября 2023 года при передаче в электронном виде информации по любому переводу денежных средств, осуществляемому на территории России, кредитные организации обязаны осуществлять взаимодействие между собой посредством системы передачи финансовых сообщений Банка РФ или иных российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории страны», — говорится в тексте.

В ЦБ рассчитывают, что данная мера «позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций». С 1 октября банки должны будут передавать информацию по операциям через собственные системы, сервисы сторонних компаний РФ или Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

При этом отмечается, что данное требование не коснется трансграничных переводов и случаев передачи информации в рамках платежной системы в целях рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использование электронных средств платежа.

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