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1 час назад

В «Роснефти» рассказали об открытии семи новых месторождений

Илья Родин

Геологи «Роснефти» открыли в 2022 году семь новых месторождений и 153 залежи энергоресурсов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В «Роснефти» рассказали об открытии семи новых месторождений
Фото: РИА Новости РИА Новости

В пресс-службе пояснили, что специалисты компании обнаружили на шельфе Печорского моря Мадачагское месторождение, которое обладает «извлекаемыми запасами в 82,3 млн тонн по категории АВ1С1+В2С2».

По данным «Роснефти», оно является крупнейшим среди всех месторождений, обнаруженных в 2022 году.

"Роснефть" в 2022 году нарастила добычу углеводородов на 2,3%

Общий объем запасов месторождений и залежей, открытых в прошлом году, составляет, по предварительным данным, порядка 0,3 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Таким образом, запасы энергоресурсов компании по состоянию на 31 декабря 2022 года достигли 159,3 млрд баррелей н. э., резюмировали в пресс-службе.

Ранее эксперт рассказал о том, что государства ОПЕК+ могут предпринять ряд мер для восстановления финансового баланса на нефтяном рынке.

Он пояснил, что если цены на нефть по-прежнему будут падать, члены организации предположительно сократят производство ресурса.

Компании,Роснефть,
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