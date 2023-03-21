Поставщики крупы уведомили сети о повышении цен из-за неурожая

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем, рассказал источник “Ъ” среди поставщиков. По его словам, неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране, привели к снижению качества сырья. А большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы.
Рост может составить 15–30% в зависимости от производителя. По данным «Руспродсоюза», на середину марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем чуть больше 64 тыс. рублей за тонну против 51,5 тыс. рублей годом ранее.
Весной 2022 года в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона. По оценкам Национального рисового союза, площадь рисовых чеков в крае сократилась с 119 тыс. до 92 тыс. га.