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1 час назад

СМИ узнали о планах финской Gasum закупать газ у России "еще долгие годы"

ТАССиещё 1

Финская государственная энергетическая компания Gasum намерена продолжать закупать российский газ еще долгие годы, несмотря на санкции. Об этом в понедельник сообщила телерадиокомпания Yle.

Финская Gasum планирует закупать газ у России «еще долгие годы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, финская компания связана долгосрочным контрактом с "Газпром экспорт". Соглашение было заключено до 2022 года и действует до 2031 года.

"Контракт останется в силе еще на долгие годы," - заявили в Gasum.

Согласно информации финской таможни, в 2022 году Gasum закупила у России природного газа на сумму около €175 млн, а с 2019 года компания импортировала из РФ топлива на более €730 млн.

В 2022 году вместо трубопроводного газа Финляндия стала приобретать СПГ с завода "Криогаз-Высоцк СПГ", принадлежащего "Новатэку". При этом в Gasum утверждают, что импортируют из России минимальный объем СПГ, предусмотренный контрактом.

"Мы не согласовывали никаких дополнительных поставок и не собираемся этого делать в будущем," - заявили в компании.

О поставках российского газа в Финляндию

В мае 2022 года "Газпром экспорт" приостановил поставки газа по контракту с Gasum, так как Финляндия не произвела оплату за апрель и отказалась осуществлять платежи в рублях. После этого Gasum заявила, что не намерена выполнять требование "Газпрома" об оплате поставленного газа в рублях и решила подать заявление в суд, чтобы провести разбирательство относительно текущего контракта с "Газпром экспортом". В ответ на такие действия финской стороны в "Газпроме" подчеркнули, что будут "защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами".

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

В 2021 году "Газпром экспорт" поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило две трети от общего объема потребления газа в Финляндии.

Компании,Новатэк,Газпром,ЕС,
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