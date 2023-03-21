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1 час назад

Россиян предупредили о возможном росте цен на рис

Лера Букина

Производители риса обратились к торговым сетям с предупреждением об удорожании данной крупы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник.

Поставщики крупы уведомили сети о повышении цен из-за неурожая
Фото: ТАССТАСС

Ситуация обусловлена проблемами с урожаем прошлого года. В материале говорится, что качество сырья снизилось из-за неблагоприятных условий в 2022 году в Краснодарском крае. Речь идет об аварии на Федоровском гидроузле. Также подчеркивается, что большой процент выбраковки риса повлек за собой повышение цен на крупу.

Среди ретейлеров, которых проинформировали о подорожании продукции, - «Лента». Сети сообщили, что стоимость рисовой крупы поднимется на 15–30%.

По словам представителя сети, данный вопрос рассматривается. Однако он сделал акцент на том, что ретейлер не готов «транслировать повышение цен на потребителя». Как указал источник издания в другой торговой сети, два производителя предупредили о росте цен на рисовую крупу с 27 марта на 8–19%. Там отметили, что окончательного решения по данному вопросу нет.

Участники рынка ожидают снижения спроса на российский рис и переключение части потребителей на гречневую крупу.

В середине марта рисовая крупа первого сорта в опте оценивалась в среднем в 64 130 рублей за тонну против 51 600 годом ранее и 63 700 рублей в феврале 2023 года, следует из данных «Руспродсоюза».

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский заявил, что московский производитель растительных продуктов питания запускает производство новых товаров и расширяет ассортимент.

Компании,Владислав Овчинский,Коммерсант,
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