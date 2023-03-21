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1 час назад

Налоговая подала иск о банкротстве сети магазинов шуб Elena Furs

Лера Букина

Столичная налоговая служба подала иск о банкротстве сети магазинов шуб ООО Elena Furs. Об этом сообщают «Ведомости».

Крупный российский бренд Elena Furs рискует стать банкротом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о головной структуре одноименной компании. Информации о дате рассмотрения заявления и общей сумме задолженности в карточке дела нет.

Издание напоминает о том, что в 2022 году фирма попыталась в суде оспорить доначисление ей налогов на сумму 411 млн рублей. Суд еще не вынес решение искам Elena Furs.

Согласно данным на официальном сайте производителя, выпуск меховых изделий бренда в стране стартовал в 1991 году. В настоящее время в России функционируют 15 магазинов марки.

К началу 2022 года активы компании достигали 3,7 млрд рублей, а средняя ежемесячная выручка сети составила 72,7 млн рублей.

В конце декабря прошлого года в Минпромторге сообщили о сокращении производства шуб из натурального меха в связи с падением спроса в стране на данную продукцию. За семь месяцев снижение показателя достигло 3,4%.

Компании,Минпромторг,
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