Финская Gasum планирует закупать газ у России «еще долгие годы»

Финская государственная энергетическая компания Gasum планирует и дальше осуществлять закупки российского газа вопреки санкциям. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

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Отмечается, что контракт, подписанный между Gasum и компанией «Газпром экспорт», будет действовать до 2031 года.

«Контракт останется в силе еще на долгие годы», - говорится в сообщении финской компании.

Данные финской таможни свидетельствуют о том, что в прошлом году Gasum приобрела у России природный газ на сумму около €175 млн. С 2019 года компанией было импортировано из этой страны топлива на более €730 млн.

В прошлом году Финляндия приступила к закупкам СПГ с завода «Криогаз-Высоцк СПГ», который принадлежит «Новатэку». В самой компании говорят, что сейчас импортируется минимальный объем СПГ из РФ. Там добавили, что о дополнительных поставках речи не идет.