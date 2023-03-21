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40 минут назад

СМИ: финская Gasum будет еще долго закупать газ у РФ

Лера Букина

Финская государственная энергетическая компания Gasum планирует и дальше осуществлять закупки российского газа вопреки санкциям. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Финская Gasum планирует закупать газ у России «еще долгие годы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что контракт, подписанный между Gasum и компанией «Газпром экспорт», будет действовать до 2031 года.

«Контракт останется в силе еще на долгие годы», - говорится в сообщении финской компании.

Данные финской таможни свидетельствуют о том, что в прошлом году Gasum приобрела у России природный газ на сумму около €175 млн. С 2019 года компанией было импортировано из этой страны топлива на более €730 млн.

В прошлом году Финляндия приступила к закупкам СПГ с завода «Криогаз-Высоцк СПГ», который принадлежит «Новатэку». В самой компании говорят, что сейчас импортируется минимальный объем СПГ из РФ. Там добавили, что о дополнительных поставках речи не идет.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Ранее агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные китайской таможни, сообщило, что России в январе удалось опередить другие страны в вопросе объема поставок природного газа в Китай. Страна обошла Туркменистан, Катар и Австралию. Причем речь идет не только о газе в трубопроводном виде, но и сжиженном.

Компании,Новатэк,ЕС,
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