Финская Gasum планирует закупать газ у России «еще долгие годы»

Финская государственная энергетическая компания Gasum планирует и дальше осуществлять закупки российского газа вопреки санкциям. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
Отмечается, что контракт, подписанный между Gasum и компанией «Газпром экспорт», будет действовать до 2031 года.
«Контракт останется в силе еще на долгие годы», - говорится в сообщении финской компании.
Данные финской таможни свидетельствуют о том, что в прошлом году Gasum приобрела у России природный газ на сумму около €175 млн. С 2019 года компанией было импортировано из этой страны топлива на более €730 млн.
В прошлом году Финляндия приступила к закупкам СПГ с завода «Криогаз-Высоцк СПГ», который принадлежит «Новатэку». В самой компании говорят, что сейчас импортируется минимальный объем СПГ из РФ. Там добавили, что о дополнительных поставках речи не идет.
Ранее агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные китайской таможни, сообщило, что России в январе удалось опередить другие страны в вопросе объема поставок природного газа в Китай. Страна обошла Туркменистан, Катар и Австралию. Причем речь идет не только о газе в трубопроводном виде, но и сжиженном.