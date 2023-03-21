«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок в Китай

"Газпром" 20 марта установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", удовлетворив заявку китайской стороны, которая существенно превысила суточные обязательства по контракту. Об этом говорится в сообщении холдинга.

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"20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" существенно превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - сказано в сообщении.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напомнили в компании.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год, а с учетом проектируемого транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер.