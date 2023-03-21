Активы производителя чая Lipton выкупит российская компания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Объединённой чайной компании» выкупить активы Ekaterra — производителя чая Lipton, Saito, Brooke Bond и других брендов. В ведомстве считают, что сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции, говорится в сообщение ФАС в официальном Telegram-канале.
Летом 2022 года Ekaterra заявила о решении уйти с российского рынка, в частности, прекратить производство в России чая Lipton, Saito, Brooke Bond. Компания планировала успеть к концу прошлого года.
В портфеле Ekaterra — 34 бренда, среди них — PG tips, Pukka, T2, TAZO и Lipton. В начале 2022 года Unilever, которая владела компанией, завершила продажу своего чайного подразделения фонду CVC Capital Partners.
«Объединённая чайная компания» производит чай под брендами Eastford, Berryford, «Зелёный стандарт». Основным владельцем «Объединённой чайной компании» является Александр Конов, которому принадлежит 50% активов. Ещё по 25% у Александра и Ларисы Прониных.