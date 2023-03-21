Активы производителя чая Lipton выкупит российская компания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Объединённой чайной компании» выкупить активы Ekaterra — производителя чая Lipton, Saito, Brooke Bond и других брендов. В ведомстве считают, что сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции, говорится в сообщение ФАС в официальном Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Летом 2022 года Ekaterra заявила о решении уйти с российского рынка, в частности, прекратить производство в России чая Lipton, Saito, Brooke Bond. Компания планировала успеть к концу прошлого года.

В портфеле Ekaterra ­­— 34 бренда, среди них — PG tips, Pukka, T2, TAZO и Lipton. В начале 2022 года Unilever, которая владела компанией, завершила продажу своего чайного подразделения фонду CVC Capital Partners.