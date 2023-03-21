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23 минуты назад

«Росатом» и Агентство по атомной энергии КНР подписали программу сотрудничества

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что государственная компания «Росатом» и Агентство по атомной энергии Китая подписали программу долгосрочного сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Росатом» и Агентство по атомной энергии КНР подписали программу сотрудничества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин также положительно оценил сотрудничество между Россией и КНР по мирному атому. «Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работы по возведению блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС и блоков 3 и 4 АЭС "Сюйдапу" идут по графику», – заявил он. По словам президента, подписанная программа сотрудничества поспособствует дальнейшему укреплению положительных отношений между странами в атомной сфере.

Ранее в США признали укрепление отношений между Россией и Китаем.

Компании,Владимир Путин,Росатом,
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