«Росатом» и Агентство по атомной энергии КНР подписали программу сотрудничества

Президент России Владимир Путин заявил, что государственная компания «Росатом» и Агентство по атомной энергии Китая подписали программу долгосрочного сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин также положительно оценил сотрудничество между Россией и КНР по мирному атому. «Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работы по возведению блоков 7 и 8 Тяньваньской АЭС и блоков 3 и 4 АЭС "Сюйдапу" идут по графику», – заявил он. По словам президента, подписанная программа сотрудничества поспособствует дальнейшему укреплению положительных отношений между странами в атомной сфере.