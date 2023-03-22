«Магнит» приостановит работу сервиса Magnit Pay

Ретейлер «Магнит» объявил о приостановке с 27 марта работы платежных карт Magnit Pay. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

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Так, карты будут недоступны для использования, уточняется в сообщении. Компания обратилась к клиентам с просьбой осуществить вывод остатка средств с карты.

Агентство ТАСС выяснило, что сервис в дальнейшем могут перезапустить.

Magnit Pay является виртуальной банковской картой, которую сеть магазинов «Магнит» разработала совместно с группой ВТБ. При оплате покупок в любых магазинах на нее начисляются бонусы.

Карта дает возможность расплачиваться онлайн, используя реквизиты. Она также может быть добавлена в Pay-сервисы.