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54 минуты назад

«Магнит» объявил о приостановке работы сервиса Magnit Pay

Лера Букина

Ретейлер «Магнит» объявил о приостановке с 27 марта работы платежных карт Magnit Pay. Соответствующая информация появилась на сайте компании.

«Магнит» приостановит работу сервиса Magnit Pay
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, карты будут недоступны для использования, уточняется в сообщении. Компания обратилась к клиентам с просьбой осуществить вывод остатка средств с карты.

Агентство ТАСС выяснило, что сервис в дальнейшем могут перезапустить.

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Magnit Pay является виртуальной банковской картой, которую сеть магазинов «Магнит» разработала совместно с группой ВТБ. При оплате покупок в любых магазинах на нее начисляются бонусы.

Карта дает возможность расплачиваться онлайн, используя реквизиты. Она также может быть добавлена в Pay-сервисы.

Ранее «Известия» сообщили о появлении в магазинах приложений для смартфонов предложений оформить виртуальные и физические карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Речь идет о сервисах Pyypl, Bitfree, Monpay.

Компании,Visa,"Магнит",Банк ВТБ,
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