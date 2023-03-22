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1 час назад

Ozon подала апелляцию на решение Nasdaq о делистинге ADS

Лера Букина

Комапния Ozon подала апелляцию на решение Nasdaq о принудительном делистинге американских депозитарных акций (ADS). Об этом сообщил онлайн-ретейлер.

Ozon подала апелляцию на решение Nasdaq о делистинге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Апелляцию подали 21 марта.

О том, что Nasdaq предупредила о делистинге с 24 марта 2023 года акций некоторых компаний, которые ведут основную деятельности на территории РФ, стало известно в середине месяце. Биржа проинформировала об этом Ozon, Yandex, Headhunter, а также Qiwi.

Слушание по обжалованию решения биржи должно быть проведено в течение 45 дней с момента поступления запроса от фирмы. В материале также говорится, что действия по исключению компании из листинга нужно приостановить до момента вынесения письменного решения комиссии.

В случае отклонение апелляции компания подаст ее еще раз, указал Ozon.

28 февраля прошлого года приостановили торги акциями вышеуказанных эмитентов. 20 марта «Яндекс» и Qiwi проинформировали о том, что подали апелляцию на решение Nasdaq.

Компании,Qiwi,Яндекс,
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