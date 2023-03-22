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55 минут назад

Законность штрафа Google в размере двух миллиардов рублей подтвердили

Lenta.ru

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила, что апелляция подтвердила законность вынесенного службой штрафа в отношении Google в размере двух миллиардов рублей. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

Законность штрафа Google в размере 2 млрд рублей подтвердили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Апелляция поддержала законность штрафа ФАС России в отношении Google в размере двух миллиардов рублей», — сообщили в ФАС.

Там напомнили, что корпорацию оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением.

ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением на рынке видеохостингов в феврале 2022 года. В службе указали, что некоторые правила принадлежащего Google видеохостинга YouTube являются необъективными и непредсказуемыми.

В июле ФАС сообщила, что наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более двух миллиардов рублей. В службе уточнили, что Google должна будет заплатить эту сумму в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Компании,ФАС России,Google,
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