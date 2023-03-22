Законность штрафа Google в размере 2 млрд рублей подтвердили

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила, что апелляция подтвердила законность вынесенного службой штрафа в отношении Google в размере двух миллиардов рублей. Об этом говорится в Telegram-канале службы.
«Апелляция поддержала законность штрафа ФАС России в отношении Google в размере двух миллиардов рублей», — сообщили в ФАС.
Там напомнили, что корпорацию оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением.
ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства за злоупотребление доминирующим положением на рынке видеохостингов в феврале 2022 года. В службе указали, что некоторые правила принадлежащего Google видеохостинга YouTube являются необъективными и непредсказуемыми.
В июле ФАС сообщила, что наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более двух миллиардов рублей. В службе уточнили, что Google должна будет заплатить эту сумму в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.