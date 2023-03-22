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29 минут назад

Руководство Wildberries и бастующие владельцы пунктов выдачи начали переговоры

Lenta.ru

Руководство Wildberries начало переговоры с владельцами пунктов выдачи заказов, которые участвовали в забастовке из-за введения штрафов для сотрудников ПВЗ. Об этом сообщает Baza.

Руководство Wildberries и бастующие владельцы пунктов выдачи начали переговоры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Анонимный источник рассказал, что всего у хозяев пунктов был список из 12 претензий, при этом достичь договоренности удалось только по четырем из них. Так, во время встречи в парламенте маркетплейс пообещал разблокировать бастующие пункты и отменить начисленные им штрафы.

Кроме того, часть существующих штрафов обязуются перевести на ступенчатую систему: за первое нарушение наказывать не будут, за второе и третье ПВЗ грозит минимальное и полное взыскание. Среди прочего компания изменила механизм по оспариванию подмен товаров, из-за которого в начале марта владельцам пунктов и стали приходить наказания.

По словам собеседника Telegram-канала, по остальным вопросам дискуссия продолжается. В частности, ПВЗ хотят добиться фиксированного тарифа за свою работу, а также требуют убрать несоразмерные штрафы: например, за отсутствие брендированных пакетов с них снимали по 100 тысяч рублей. Бастующие предлагают снизить эту сумму до 2 тысяч рублей.

Кроме того, стороны обсуждают разработку более прозрачных рейтингов пунктов выдачи заказов и создание инструмента для оспаривания штрафов за брак и подмену — до этого их начисляли без каких-либо доказательств. Отмечается, что следующий раунд переговоров состоится 5 апреля.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решили устроить забастовку. Причиной стала новая политика маркетплейса: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицают все обвинения и заявляют, что сообщения о бунте преувеличены.

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