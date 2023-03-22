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34 минуты назад

Болгария разрешила закупить в России оборудование для АЭС в обход санкций

Lenta.ru

Правительство Болгарии разрешило закупить в России оборудование и материалы для своей атомной электростанции «Козлодуй», несмотря на действующие санкции Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает издание Iskra.

Болгария разрешила закупить в РФ оборудование для АЭС в обход санкций
Фото: Yovko Lambrev / WikimediaYovko Lambrev / Wikimedia

Кабмин позволил в обход санкций закупить необходимые материалы и запчасти для ремонта и эксплуатации АЭС. Министр энергетики Болгарии Розен Христов указал, что закупка имеет критическое значение для безопасности станции, так как пока в стране не нашли альтернативных поставщиков.

«Мы продолжаем поиск новых подрядчиков. Другое направление — это пополнение запасов такими деталями для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС «Козлодуй» на ближайшие годы и обеспечения энергетической безопасности страны», — добавил министр.

В феврале сообщалось, что если в десятом пакете санкций ЕС окажется российская ядерная энергетика, София наложит вето на эти рестрикции из-за негативных последствий для собственной энергетики.

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