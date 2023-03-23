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1 час назад

«Ъ»: владельцы авиакомпании S7 Филевы стали миноритариями банка «Точка»

BFM.RU

Владельцы группы компаний S7 — семья Филевых — стали владельцами миноритарной доли акций банка для предпринимателей «Точка». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выписку из торгового реестра Кипра.

Владельцы S7 стали миноритариями банка «Точка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, компания Invest finance LLC, принадлежащая Татьяне Филевой и в совет директоров которой входит Владислав Филев, приобрела компанию Catalytic People Limited, через которую основатели «Точки» — Борис Дьяков и Эдуард Пантелеев — владели 9,9% акций банка. Пресс-служба S7 и Борис Дьяков подтвердили факт сделки, однако отказались от других комментариев, отмечает «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что устав «Точки» предусматривает приоритетное право миноритария консолидировать 100% банка. Сейчас финансовая организация принадлежит банку «Траст», который готовится продать «Точку» в 2023 году.

Источники «Ъ» утверждают, что на 90% акций «Точки» претендуют Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», Qiwi и «Яндекс». По их словам, смена миноритария может серьезно повлиять на продажу, так как владельцы Catalytic People Limited смогут при желании получить пакет по сформированной на торгах цене.

В «Трасте» газете заявили, что у банка нет документов, подтверждающих смену бенефициара миноритарного акционера. Вместе с тем представители финансовой структуры отметили, что стратегия в отношении актива не изменится.

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