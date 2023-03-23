Владельцы S7 стали миноритариями банка «Точка»

Владельцы группы компаний S7 — семья Филевых — стали владельцами миноритарной доли акций банка для предпринимателей «Точка». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на выписку из торгового реестра Кипра.
По данным газеты, компания Invest finance LLC, принадлежащая Татьяне Филевой и в совет директоров которой входит Владислав Филев, приобрела компанию Catalytic People Limited, через которую основатели «Точки» — Борис Дьяков и Эдуард Пантелеев — владели 9,9% акций банка. Пресс-служба S7 и Борис Дьяков подтвердили факт сделки, однако отказались от других комментариев, отмечает «Коммерсантъ».
В публикации говорится, что устав «Точки» предусматривает приоритетное право миноритария консолидировать 100% банка. Сейчас финансовая организация принадлежит банку «Траст», который готовится продать «Точку» в 2023 году.
Источники «Ъ» утверждают, что на 90% акций «Точки» претендуют Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк, «Уралсиб», Qiwi и «Яндекс». По их словам, смена миноритария может серьезно повлиять на продажу, так как владельцы Catalytic People Limited смогут при желании получить пакет по сформированной на торгах цене.
В «Трасте» газете заявили, что у банка нет документов, подтверждающих смену бенефициара миноритарного акционера. Вместе с тем представители финансовой структуры отметили, что стратегия в отношении актива не изменится.