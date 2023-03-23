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53 минуты назад

Apple будет увольнять сотрудников, не согласных работать из офиса

Газета.Ru

Apple следит за посещаемостью сотрудников с помощью ключ-карт, чтобы убедиться, что сотрудники приходят в офис не реже трех раз в неделю. Об этом заявила журналистка Зои Шиффер на своей странице в Twitter.

Apple ужесточила требования о посещении сотрудниками офисов
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным Шиффер, если сотрудники нарушают правила, им выносят предупреждение. В некоторых случаях несоблюдение требований может привести к увольнению, хотя, как отмечает журналистка, это не похоже на общекорпоративную политику Apple.

Ранее Bloomberg писал об изменениях, которые Apple приняла в попытке сократить расходы. Тогда отмечалось, что компания будет строже подходить к вопросам посещения сотрудниками рабочих офисов.

Apple, как и большинство компаний, перешла на удаленную работу во время пандемии COVID-19. В компании регулярно менялись требования, однако почти год назад Apple перешла на гибридный формат работы. План начался с того, что Apple требовала посещения офиса один раз в неделю, постепенно увеличивая количество рабочих дней в офисе до двух дней в неделю. К сентябрю 2022 года было принято решение о присутствии сотрудников в офисе не менее трех дней в неделю.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что менее половины россиян готовы отказаться от iPhone ради работы.

Компании,Apple,
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