Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
21 минуту назад

СМИ узнали о продаже фабрик IKEA в Тихвине и Кирове компании «Лузалес»

Говорит Москваиещё 3

Сделка завершена, сообщили ТАСС в профсоюзе лесных отраслей.

СМИ узнали о продаже фабрик IKEA в Тихвине и Кирове компании «Лузалес»
Фото: ТАССТАСС

«Работникам о состоявшейся продаже неформально сообщают отдельные представители руководства. 24 марта сотрудникам предписали привести цеха в надлежащий вид. В понедельник, 27 марта, ожидается прибытие нового собственника», — сказал собеседник агентства.

Что касается бывшей фабрики IKEA в Новгороде, то она должна быть продана компании «Слотекс», однако сделка ещё не завершена. По словам работников предприятия, процедура передачи активов новому владельцу закончится в ближайшие две недели.

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трёх заводов IKEA в России 15 февраля.

Компании,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий