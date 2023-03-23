СМИ узнали о продаже фабрик IKEA в Тихвине и Кирове компании «Лузалес»

«Работникам о состоявшейся продаже неформально сообщают отдельные представители руководства. 24 марта сотрудникам предписали привести цеха в надлежащий вид. В понедельник, 27 марта, ожидается прибытие нового собственника», — сказал собеседник агентства.

Что касается бывшей фабрики IKEA в Новгороде, то она должна быть продана компании «Слотекс», однако сделка ещё не завершена. По словам работников предприятия, процедура передачи активов новому владельцу закончится в ближайшие две недели.